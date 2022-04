iPhone SE 2022 non decolla, segnali di scarso successo per lo smartphone Apple

iPhone SE 2022 sembra stia stentando a imporsi sul mercato, con diversi indizi che puntano su uno scarso successo del nuovo smartphone "economico" di Apple, quantomeno rispetto alla risposta entusiastica che solitamente il pubblico riserva ai prodotti della casa di cupertino.

Presentato il mese scorso durante l'evento dell'8 marzo, il nuovo iPhone SE si presenta come uno smartphone dotato di alcuni elementi all'avanguardia, come il nuovo chip A15 Bionic, ma con altri piuttosto datati e un form factor ormai vecchio, riprendendo piuttosto precisamente il modello di iPhone 8, un telefono di 5 anni fa, un'infinità in un mercato dinamico come quello degli smartphone.

Non ci sono ancora dati ufficiali al riguardo, ma vari insider, tra i quali anche l'affidabile Ming-Chi Kuo, riferiscono che Apple ha dovuto già quasi dimezzare le previsioni di vendita di iPhone SE, cosa che pare un segnale evidente di vendite iniziali ben al di sotto delle prospettive: da 30 milioni di unità in un anno a circa 15-20 milioni.

iPhone SE 2022

Un altro indizio della situazione non proprio positiva di iPhone SE sarebbe il fatto che il telefono è ancora in stock ovunque: considerando che l'unica società che lo produce è la cinese Pagatron, attualmente bloccata a causa dei nuovi lockdown per Covid imposti dal governo e dunque impossibilitata a produrre e distribuire nuove unità, il fatto che lo smartphone sia ancora tranquillamente disponibile la dice lunga sulla velocità con cui viene venduto.

Ovviamente restiamo in attesa dei dati ufficiali, ma la sensazioni è che Apple non abbia proprio fatto centro con questo iPhone SE 2022: d'altra parte, il fatto che molti rumor giudicassero improbabile che la compagnia riproponesse nel 2022 lo stesso design dell'iPhone SE precedente è emblematico di quanto questo oggetto possa sembrare anacronistico. Al di là del design con cornici molto estese e tasto frontale per il Touch ID, il nuovo iPhone SE ha lo stesso display LCD del modello precedente e anche la stessa fotocamera singola da 12 MP.