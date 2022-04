Hello Neighbor 2, il provato della beta

Il successo del primo episodio di quello che ormai è diventato un franchise a tutti gli effetti, ha spinto gli sviluppatori di Dynamic Pixels ed Eerie Guest Studios , supportati dal forse più noto editore TinyBuild, a realizzare un secondo capitolo. Hello Neighbor 2 a oggi sembra voler riconfermare gli aspetti più riusciti già apprezzati nel 2017, in un'operazione però maggiormente ambiziosa in termini contenutistici. Ci riuscirà? Oppure verrà riconfermato un secondo modo di dire, "il troppo stroppia"?

Un aspetto fastidioso della beta è certo la presenza dell' uomo-corvo , in virtù dell'utilizzo che ne viene fatto: difatti questo losco figuro compare ogniqualvolta il giocare tenta di accedere a un'area per il momento non esplorabile. Il problema è che, da personaggio angosciante e dalle tinte maggiormente "horror", l'uomo-corvo diventa così una presenza ossessiva e abituale. Con tutta probabilità, comunque, questo problema sparirà con la pubblicazione definitiva del gioco, quando l'intera macro-area della città dovrebbe diventare disponibile da subito.

La beta che abbiamo avuto modo di provare ci ha permesso di esplorare solo alcuni ambienti di Raven Brooks : nello specifico ci siamo addentrati nella casa ormai disabitata del Vicino (ambiente purtroppo familiare) e in una villa vittoriana mai vista prima, proprietà di un personaggio inedito. Tutti i personaggi presenti sembrano in qualche modo legati al mistero delle sparizioni generali; la narrazione, ovviamente criptica, andrà ricomposta nei limiti del possibile pezzo per pezzo, fino al ritrovamento dei ragazzi, di Roth e dello stesso Vicino.

La trama di Hello Neighbor 2 è presto servita: vestiamo i panni di Quentin, giornalista appena arrivato nell'inquietante cittadina di Raven Brooks per indagare su una serie di sparizioni misteriose. Tutti i bambini del posto sembrano essere spariti nel nulla: lo dimostrano le affissioni con i loro volti, disseminate ovunque. Le poche figure umane che Quentin incontra al suo arrivo, tra l'altro, lo fissano con un sospetto ai limiti della malignità. Qualcosa non quadra, è ovvio, ma ecco due ulteriori fatti curiosi: tra le persone scomparse ci sono pure Il Vicino - il caro vecchio Theodore Masters Peterson - e poi Nicky Roth. Quest'ultimo, come ricorderete, era stato il protagonista del primo Hello Neighbor.

Stesso gameplay, dimensioni maggiori

Alcuni nuovi arrivati di Hello Neighbor 2 sembrano assai interessanti

Hello Neighbor 2, lato gameplay, punta alle stesse meccaniche di sempre, ampliando contenuti e dimensioni dell'offerta. Ciò è chiaro sin dai primi momenti della beta: a parte il breve tutorial, utile per riprendere confidenza con i comandi, subito si viene gettati all'interno di Raven Brooks. La libertà di azione è notevole, poiché sta al giocatore scegliere da quale abitazione partire nelle sue indagini; nei fatti, attualmente, la scelta è fortemente vincolata, ma presumibilmente in futuro si potrà davvero cominciare da qualsiasi ambiente. Nelle singole abitazioni, poi, ad attenderci ritroveremo un nemico specifico. Per esempio, la dimora abbandonata del Vicino è sorvegliata in tempo reale da un poliziotto assai poco socievole.

Ogni casa nasconde un segreto utile per la progressione generale della trama, ma non è detto che gli oggetti trovati in un singolo luogo debbano essere utilizzati solo e necessariamente sul posto. Una ciambella rinvenuta nella ex abitazione di Theodore, per esempio, può essere portata via e utilizzata per distrarre il cane da guardia a difesa della villa vittoriana precedentemente accennata. Si tratta di una minima esemplificazione, la quale però dimostra come la progressione sia molto meno intuitiva rispetto al passato, aumentando così il senso di libertà generale.

Quello dovrebbe essere il "personaggio horror" di Hello Neighbor 2. Per dire.

Libertà che, badate bene, può trasformarsi anche in frustrazione. Non sempre, infatti, si capisce cosa sia necessario fare in un dato momento per proseguire nella storia: semplicemente tutte le stanze di un dato posto sembrano prive di oggetti realmente utili. In altri luoghi non si capisce direttamente come fare a entrare e in nostro aiuto non arriva nessun suggerimento da parte degli sviluppatori.

In tutto questo, il comparto tecnico va per forza di cose rivisto, perché siamo letteralmente riusciti a "rompere" uno dei primi livelli, camminando sospesi a metà tra il soffitto e le stanze del piano terra. Praticamente potevamo vedere tutto ciò che accadeva in casa, senza essere rilevati dal poliziotto. Non promette bene, soprattutto per un titolo che vorrebbe presentare un'intelligenza artificiale più intuitiva del primo Hello Neighbor, in grado di apprendere i comportamenti abituali del protagonista.