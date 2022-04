PlayStation Store: giochi in offerta a meno di 2,50€, ecco gli sconti migliori di aprile 2022

Il PlayStation Store è nel pieno degli sconti di Primavera 2022. Le offerte sono le letteralmente centinaia, ma ovviamente vi sono anche alcuni sconti più succosi di altri. Ad esempio, è disponibile un piccolo gruppo di offerte per giochi a meno di 2,50€.

Tra i vari sconti del PS Store, non possiamo non consigliarvi le versione moderne dei classici DOOM. Parliamo di DOOM (1993), DOOM II (Classic) e DOOM 64. Tutti e tre i giochi sono disponibili a 2,49€.

Se vi piace la violenza videoludica, allora potreste voler dare una possibilità anche ad Agony: il gioco non è stato recepito benissimo, ma a 1,99€ potrebbe essere la volta buona per scoprirlo in prima persona.

Un altro consiglio è Virginia - Il Gioco. Si tratta di un'avventura narrativa che richiama Twin Peacks. Vi farà immergere in una strana storia legata a un omicidio e a una cittadina di provincia. Vista la brevità, 1,99€ sembra essere il prezzo perfetto.

Virginia

Passiamo ora a un altro sconto del PlayStation Store: Puyo Puyo Champions, a soli 2,49€. La descrizione recita: "Facile imparare, difficile dominare! Tuffati in Puyo Puyo Champions, un rompicapo d'azione frenetico con funzioni adatte sia alle rivalità tra amici, sia ai tornei competitivi. Sfida amici e familiari in multigiocatore locale o competi contro giocatori di tutto il mondo tramite matchmaking online. Adatto a tutte le età, questo rompicapo classico ha un sorprendente vantaggio competitivo."

Infine, non possiamo non citare Cast of the Seven Godsends - Redux, gioco del team italiano Raven Travel Studios. Costa solo 1,39€, ma diventano 1,04€ se siete abbonati a PS Plus. La descrizione recita: "Cast of the Seven Godsends ti ritrasporta ai tempi in cui i classici giochi in 2D 'run & gun' pieni di azione regnavano sovrani nel mondo degli arcade. Quattro livelli di difficoltà, sei mondi da conquistare, dodici boss a metà o fine livello, sette armature divine, cinque armi di base e trentacinque incantesimi da combattimento!"

