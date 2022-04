Naughty Dog lavora a un remake, si tratta di The Last of Us o di Uncharted?

Tra i vari progetti in cantiere presso gli studi di Naughty Dog ora sappiamo per certo che c'è anche un remake di una delle loro storiche IP. La conferma arriva dal curriculum su LinkedIn del quality assurance tester Corey Hong. Sarà The Last of Us?

Stando alle mansioni citate nel profilo LinkedIn apprendiamo infatti che sta lavorando o ha lavorato in passato a tre progetti differenti. Il primo è Uncharted, Raccolta: L'Eredità dei Ladri per PS5 e tra pochi mesi disponibile anche per PC. Il secondo è un gioco multiplayer non ancora annunciato, che supponiamo sarà l'atteso multiplayer standalone di The Last of Us.

Ben più interessante il terzo progetto, descritto letteralmente come un "remake non ancora annunciato", confermando che di fatto lo studio sta lavorando a un rifacimento di uno dei suoi giochi. Il candidato più probabile è il primo The Last of Us ovviamente, considerando la mole di indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

Tuttavia non possiamo escludere a priori neanche un remake del primo Uncharted, dato che di recente il profilo LinkedIn di Marie Drake McBreaty, responsabile del personale di Naughty Dog, menziona che il suo lavoro riguarda la creazione "dei team futuri non solo per nuovi titoli ma anche per l'eredità di Uncharted". Meno probabile, invece, un possibile rifacimento di Jak and Daxter, ma mai dire mai.

Il profilo LinkedIn di Corey Hong di Naughty Dog

In ogni caso per saperlo con certezza non ci resta che attendere novità ufficiali. Stando a un recente messaggio di Neil Druckmann, vice presidente di Naughty Dog, lo studio attualmente sembra avere in sviluppo tre giochi.