Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, data di uscita su PC dall'Epic Games Store

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri ha una data di uscita su PC, annunciata dall'Epic Games Store: la collection sarà disponibile anche sulla piattaforma Windows a partire dal 20 giugno.

Nella recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5 abbiamo parlato del grande valore di questa remaster, che include Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità dei Ladri, e che finalmente diventerà accessibile anche agli utenti PC per la prima volta in assoluto.

"Due classici intramontabili rimasterizzati arrivano su PC con Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri", si legge su Epic Games Store. "Il pacchetto include Uncharted 4: Fine di un Ladro, in cui Nathan Drake perlustra il mondo intero alla ricerca di un tesoro pirata."

"Ti attendono vasti livelli ed enigmi esotici da scoprire e risolvere. Uncharted: L'Eredità Perduta è il primo gioco della serie in cui non sarà presente Nathan Drake."

"I giocatori vestiranno i panni di Chloe Frazer, un personaggio che poco a poco ricoprirà il ruolo della protagonista, e partiranno alla ricerca della Zanna di Ganesh."

La data di uscita della collection su PC non risulta ancora aggiornata su Steam, dove la pagina del prodotto riporta sempre un generico 2022.