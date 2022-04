Uncharted 5 o possibili nuovi capitoli da Naughty Dog emergono da alcuni indizi

Uncharted sembrerebbe essersi concluso con il quarto capitolo, tuttavia è difficile rinunciare all'idea di un Uncharted 5 per PS5 o comunque a una continuazione della serie Naughty Dog, pertanto ci si appiglia a un piccolo ma piuttosto esplicito indizio per pensare che il franchise possa continuare in futuro.

L'indizio in questione deriva proprio dall'interno di Naughty Dog e in particolare da Christina-Marie Drake McBrearty, responsabile del reclutamento di personale all'interno del team first party di Sony PlayStation Studios, la quale ha fatto un riferimento piuttosto chiaro alla serie con un post pubblicato su LinkedIn.

Nel post si legge che il team è "alla ricerca di talenti ad ogni livello", e che il suo lavoro riguarda aiutare a "costruire i team futuri non solo per nuovi titoli a anche per l'eredità di Uncharted".

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, uno screenshot

Questo può far pensare a una continuazione della serie, almeno come idea per il prossimo futuro, sebbene possa anche essere interpretato in maniera più vaga come un semplice riferimento alle nuove produzioni da parte del team di Uncharted.

In ogni caso, non è la prima volta che parla di un possibile Uncharted 5 o di una continuazione della serie: l'arco narrativo di Nathan Drake sembrerebbe essere giunto a conclusione con Uncharted 4: Fine di un Ladro, ma non è detto che non ci possano essere altri elementi narrativi da trarre all'interno del suo universo, forse con protagonisti diversi.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa dell'annuncio della data d'uscita di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri su PC, dopo la sua uscita all'inizio dell'anno su PS5 e con la serie che è arrivata anche al cinema con un adattamento in film.