Activision ha perso 50 milioni di utenti attivi mensili nei primi tre mesi del 2022

C'è grossa crisi in casa Activision, che ha fatto registrare una perdita di 50 milioni di MAU, o utenti attivi mensili, nei primi tre mesi del 2022. Stiamo parlando in particolare della divisione Activision, quindi dei Call of Duty.

A sottolineare il dato è stato Stephen Totilo di Axios Gaming. Molti si concentrano spesso sui ricavi, quando si parla di risultati finanziari, ma il dato dei MAU è altrettanto importante in un'epoca di live service che mirano a spremere il più possibile gli utenti e che puntano proprio su una massa di persone sempre più grande per produrre ricavi.

Nei primi tre mesi del 2021 i giochi di Activision avevano 150 milioni di utenti attivi mensili. Nei primi tre mesi del 2022 la quantità di utenti attivi mensili è scesa a 100 milioni. Si tratta di una vera e propria emorragia, causata dall'insuccesso di Call of Duty: Vanguard, dal calo di Call of Duty: Warzone, nonché dall'immagine opaca della compagnia, piagata da scandali sessuali e da accuse di essere un ambiente lavorativo tossico. In particolare le accuse contro il CEO Bobby Kotick vanno moltiplicandosi.

Nel caso Microsoft riesca ad acquisire la compagnia ne dovrà fare di lavoro per darle una ripulita.