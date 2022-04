Sonic 2 è il film tratto dai videogiochi che ha incassato di più in USA

Sonic 2 ha incassato 146 milioni di dollari nei cinema USA, diventando il film tratto da un videogioco che ha incassato di più nella storia nel territorio americano. Più precisamente, Sonic 2 ha incassato finora 146.258.543 dollari. A detenere il record precedente era Sonic, il primo capitolo della serie, con 146.066.470 dollari.

Pare che Sega abbia trovato la sua gallina dalle uova d'oro al cinema. In terza posizione figura il film di Uncharted con 145.959.880 dollari, che si posiziona quindi a ridosso degli altri due. Considerando che tra la prima e la terza posizione ci sono soltanto 298.663 dollari di distanza, possiamo parlare di successi equivalenti (che vanno valutati al netto di costi di produzione, in ogni caso).

In quarta posizione si trova Pokémon: Detective Pikachu con 144.105.346 dollari (altro risultato in linea con gli altri), mentre in quinta spunta il film più vecchio della cinquina, risalente al 2001: Lara Croft: Tomb Raider con 131.144.183 dollari.

Si tratta sicuramente di numeri importanti, che fanno ben capire come mai siano state avviate molte altre produzioni cinematografiche legate ai videogiochi di maggior richiamo per le masse. Per la cronaca, Sonic 2 è un successo anche a livello internazionale, con 142 milioni di dollari incassati, per un totale globale di 288.258.543 dollari. Niente male per un porcospino blu degli anni '90.