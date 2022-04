Marvel's Spider-Man: Patch 1.007 disponibile con VRR, framerate sbloccato e modalità a 40fps su PS5

Insomniac Games ha pubblicato la Patch 1.007 per Marvel's Spider-Man Remastered e Miles Morales che ha aggiunto il supporto al VRR per PS5, sblocca il framerate e incrementa quello della modalità Fedeltà a 40fps qualora possediate un monitor/TV che supporta i 120 Hz.

Di seguito le note ufficiali tradotte della Patch 1.007:

Nuove caratteristiche

120 Hz Display Mode (assieme alle impostazioni di sistema)

Riduce la latenza degli input

Incrementa il target del framerate della modalità grafica Fedeltà a 40fps

Supporto per il VRR tramite le impostazioni di sistema

Quando la 120 Hz Display Mode è disattivata, incrementa leggermente il target di risoluzione dinamica

Quando la 120 Hz Display Mode è attiva, il framerate è sbloccato e varia in base al gameplay

Aumentata la qualità dei riflessi Ray Tracing con risoluzione dinamica bassa.

Ieri Sony ha annunciato che da questa settimana PS5 supporterà il VRR (Variable Refresh Rate o frequenza di aggiornamento variabile), una tecnologia che sincronizza dinamicamente la velocità di aggiornamento del display con l'uscita grafica della console, di conseguenza riducendo o eliminando gli artefatti visivi, come problemi di frame pacing e screen tearing. Il tutto a patto che sia supportata dal vostro TV e che utilizziate un cavo HDMI 2.1. Il supporto al VRR verrà integrato con un nuovo firmare di PS5, con i singoli giochi che dovranno ricevere un aggiornamento dedicato per supportare nativamente la funzione. In alternativa è possibile forzare l'esecuzione dalle impostazioni di sistema, ma con il rischio di eventuali problemi.

Come apprendiamo dalle note ufficiali della Patch 1.007 di Marvel's Spider-Man Remastered e Miles Morales per PS5 l'aggiornamento aggiunge anche il target dei 40fps per la modalità Fedeltà, che in passato è stato integrato anche per Ratchet & Clank: Rift Apart qualora abbiate uno schermo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il VRR ha altri benefici se avete uno schermo a 120HZ. Come spiegato da Insomniac Games tramite la pagina di supporto dedicata, "l'effetto principale dell'impostazione del sistema VRR sarà quello di aumentare leggermente i target di risoluzione dell'immagine dinamica. Tuttavia, se la tua TV supporta anche l'ingresso con frame rate elevato a 120 Hz e l'opzione della modalità di visualizzazione a 120 Hz è attiva insieme a VRR, otterrai una frequenza dei fotogrammi variabile e senza limiti che può superare del 50% il target di 30 o 60 fps della modalità grafica scelta o più (a seconda del gameplay)".

Questo feature verrà inoltre integrata anche per Ratchet & Clank: Rift Apart, uno dei giochi che supporterà il VRR stando alla lista condivisa da Sony.