POCO F4 GT: oggi seguite live con noi l'annuncio del nuovo gaming phone di POCO

Oggi alle 14:00 ci sarà l'annuncio ufficiale del Poco F4 GT, il gaming phone di POCO che promette meraviglie per tutti i videogiocatori mobile. Seguite con noi l'evento live su Twitch a partire dalle 13:45. A commentarlo ci sarà l'impeccabile Pierpaolo Greco, che illustrerà tutte le novità mostrate di questo prodotto che si annuncia come davvero interessante.

Per adesso non si conoscono ancora le caratteristiche definitive del Poco F4 GT. Comunque sia ci sono state molte indiscrezioni in merito e qualcosa è stato svelato anche da POCO stessa con l'annuncio dell'evento. Intanto saranno presenti dei nuovi trigger magnetici pop-up, dedicati esclusivamente ai giochi, simili a quelli del Redmi K50 Gaming (tanto che alcuni parlano di un rebrand).

Poco F4 GT, sarà il telefono da gaming definitivo?

Emerse anche le presunte caratteristiche tecniche del Poco F4 GT, che parlando di un display OLED da 6,67 pollici Full HD+ 20:9 con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e protezione in Corning Gorilla Glass Victus; di un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, di 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e di 128 o 256 GB di spazio di archiviazione; di tre fotocamere posteriori (grandangolare Sony IMX686 da 64 MP, ultra grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP) e di una frontale (Sony IMX596 da 20 MP); di video in 4K a 60fps (massimi); di una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida GaN a 120 watt.

Impossibile ancora stabilire la fascia di prezzo, ma la somiglianza con il Redmi K50 Gaming fa pensare che possa posizionarsi intorno ai 500€.