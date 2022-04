Ni No Kuni: Cross Worlds, data di uscita svelata dall’App Store? Aperte le pre-registrazioni

La data di uscita di Ni No Kuni: Cross Worlds, l'MMO free-to-play basato sulla celebre serie JRPG di Level-5 per dispositivi mobile iOS e Android potrebbe essere stata svelata in anticipo. Di recente la pagina dedicata dell'App Store è stata aggiornata indicando il 30 giugno come giorno di pubblicazione. Inoltre sono state aperte le pre-registrazioni e svelati i requisiti per dispositivi iOS e Android.

Precisiamo subito che tale informazione va presa con le pinze, in quanto non ci sono state conferme ufficiali da parte di Netmarble e l'App Store ha rimosso ogni riferimento al riguardo nelle ultime ore. Potrebbe trattarsi dunque di un "auto-leak" involontario così come di una semplice data "segnaposto" aggiunta erroneamente alla pagina dedicata al gioco. In ogni caso, il periodo di uscita ufficiale del gioco è fissato a inizio estate, dunque per sapere la verità non dovremo attendere ancora a lungo.

In ogni caso, già da ora potete pre-registrarvi a Ni No Kuni: Cross Worlds su App Store da qui e da Google Play Store da qui, ottenendo il "Completo da esploratore", mentre entrando nel server Discord ufficiale da qui riceverete anche il "Cappello da palafelino" e un titolo speciale.

Di seguito i requisiti minimi e raccomandati di Ni No Kuni: Cross Worlds per Android e iOS

Android

Requisiti minimi: Galaxy S7 o superiore, 4GB di RAM

Requisiti raccomandati: Galaxy S9 o superiore, 4GB di RAM

iOS