Ni no Kuni: Cross Worlds, due trailer e periodo di uscita ufficiale in occidente

Ni no Kuni: Cross Worlds, l'episodio mobile della serie targata LEVEL-5, è stato mostrato con due nuovi trailer, pubblicati in concomitanza con l'annuncio del periodo di uscita ufficiale del gioco in occidente: sarà disponibile questa estate.

Capace di battere Pokémon GO, totalizzando 100 milioni di dollari in 11 giorni, Ni no Kuni: Cross Worlds è stato lanciato già da qualche tempo in Giappone e i numerosi fan della serie aspettavano con trepidazione la conferma di una distribuzione anche negli USA e in Europa.

Il secondo dei due video, che potete vedere qui sotto, include l'introduzione animata del gioco, che si rifà ancora una volta al caratteristico stile dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki, con ottimi risultati.

Come già riportato, Ni no Kuni: Cross Worlds offre un'esperienza MMORPG e una storia originale, che racconta di un gruppo di persone che decidono di provare una simulazione in realtà virtuale che li proietta nel magico mondo di Ni no Kuni.

Una volta giunti lì, i protagonisti dovranno scegliere una classe fra le cinque disponibili (spadaccino, distruttore, ingegnere, strega o ladro) e affrontare in questo modo le inevitabili insidie che li attendono lungo il cammino.