Battlefield 2042: alcuni negozi online lo stanno svendendo, segno delle vendite disastrose

Battlefield 2042 è un disastro a livello di vendite, come testimonia il fatto che alcuni negozi online lo stiano letteralmente svendendo, probabilmente per svuotare i magazzini. Purtroppo le notizie positive scarseggiano per lo sparatutto online di DICE.

In particolare, visitando la pagina di Battlefield 2042 per PS5 di Amazon USA, ci si accorge che il gioco è tutto esaurito. Peccato che il motivo di tante vendite sia da ricercarsi nel prezzo stracciato di appena 9 dollari, che evidentemente ha attirato molti.

Battlefield 2042 è un grande insuccesso

C'è da dire che non è detto che chi lo ha acquistato intenda giocarci. Alcuni vorranno specularci sopra, rivendendo le copie a prezzo maggiorato, visto che comunque parliamo di un titolo davvero recente. L'unica certezza è che Electronic Arts non immaginava un declino simile per il nuovo Battlefield, andato molto peggio di quanto si potesse pensare, oltretutto in un anno in cui la concorrenza era meno agguerrita, visto che anche Call of Duty: Vanguard è andato maluccio.

Speriamo che il gioco riesca a recuperare o che, quantomeno, con il prossimo episodio non si ripetano gli stessi errori e venga immesso sul mercato un prodotto completo e meno problematico.