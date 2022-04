Resident Evil Village: la patch 1.003 aggiunge il supporto per il Variable Refresh Rate (VRR)

Capcom ha pubblicato la patch 1.003 di Resident Evil Village, che aggiunge il supporto per il Variable Refresh Rate (VRR). Naturalmente parliamo della versione PS5. Si tratta di un aggiornamento mirato, tanto che la nota di rilascio dice esplicitamente che è stato "aggiunto il supporto per il Variable Refresh Rate per la versione PS5". Più chiaro di così.

Resident Evil Village è stato aggiornato con il VRR

Attualmente gli altri giochi che hanno ricevuto aggiornamenti per aggiungere il VRR sono Marvel's Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank: Rift Apart e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Comunque sia, sono altri i titoli che dovrebbero presto essere aggiornati, stando a un elenco pubblicato da Sony stessa:

Astro's Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

La patch 1.003 di Resident Evil Village potrebbe aver risolto anche qualche bug residuo, ma non Capcom non l'ha specificato.