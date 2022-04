Activision Blizzard: l'ex di Bobby Kotick fece bloccare 2 articoli su di lui quando era COO di Meta

Secondo un articolo del Wall Street Journal, Sheryl Sandberg, l'ex-fidanzata di Bobby Kotick, esercitò forti pressioni sul Daily Mail quando era Chief Operating Officer di Meta, la compagnia dei social network Facebook e Instagram, per bloccare degli articoli sul suo innamorato.

Il primo articolo risale al 2016, quando i due uscivano insieme. Il secondo al 2019, quando si erano separati. Stando a quanto raccontato dal Wall Street Journal, la Sandberg e Kotick lavorarono con un team di dipendenti di Meta (allora Facebook) e Activision per capire come impedire al Daily Mail di pubblicare un articolo in cui veniva rivelata l'esistenza di un'ordinanza restrittiva temporanea contro il capo di Activision, ottenuta da una sua ex-fidanzata a causa delle molestie ricevute dall'uomo a casa sua.

Stando all'articolo del WSJ, attualmente Meta sta studiando il caso per determinare se la Sandberg abbia violato le regole aziendali. Come si sono concretizzate le pressioni? Pare che la Sandberg minaccio il Daily Mail di un peggioramento dei rapporti con Facebook in caso di pubblicazione dell'articolo, il che sarebbe equivalso alla perdita di preziosi accessi al sito. Kotick ha negato tutta la storia, affermando che il quotidiano non pubblicò la storia perché non accurata.

Insomma, ci troviamo di fronte a un'altra grossa tegola sulla testa del capo di Activision Blizzard. Non che ultimamente la sua immagine sia granché in forma, tra problemi sindacali e accuse di non aver fatto nulla per frenare gli abusi che avvenivano nella sua compagnia. Nel caso l'acquisizione di Microsoft per 69 miliardi di dollari vada in porto, i nuovi dirigenti dovranno fare un bel repulisti.