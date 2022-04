Meta Quest Showcase 2022 vi ha convinto a comprare un Quest 2? Dite la vostra

Ieri è andato in onda il Meta Quest Gaming Showcase 2022, l'evento dedicato alla realtà virtuale di Meta, compagnia proprietaria di Facebook, Instagram, dell'ex-Oculus e non solo. Durante l'evento c'è stato modo di vedere un po' di novità in arrivo per il lato più videoludico della VR. Ora, a mente fredda, diteci, vi ha convinto a comprare un Quest 2, oppure siete in cerca di altre novità?

Per chi non fosse pienamente consapevole della situazione, ricordiamo che durante il Meta Quest Gaming Showcase 2022 sono stati mostrati molteplici giochi, tra gradite conferme e qualche novità. Ad esempio, c'è stato spazio per Among Us VR, annunciato ai The Game Awards 2021. Il gioco di Innersloath arriverà entro la fine dell'anno nella realtà virtuale, cambiando le regole di caccia e sopravvivenza del famoso videogame che ha spopolato grazie al mondo dello streaming.

Among Us VR

È stato mostrato anche NFL Pro Era: si tratta di uno sport non di punta in Italia, ma l'idea di poter giocare in prima persona nei panni di un quaterback potrebbe attirare anche chi predilige altri tipi di pallone. Se invece si cerca qualcosa di più rilassato ma comunque impegnativo, ci sarà Cities VR, ovvero una versione per Quest 2 di Cities Skylines.

Non nuovo ma certamente di successo, e forse uno dei nomi che potrebbero convincere più persone a dare una chance alla VR, è Beat Saber, che riceverà un nuovo pacchetto di contenuti con tracce di artisti come Deadmau5, Marshmello, Pendulum e non solo.

Beat Saber

Non manca un po' d'azione horror con Red Matter 2, ma anche un po' di furtività con Espire 2. Se però per voi la VR dovrebbe essere un modo alternativo per agire in un ambiente 3D credibile, allora potrebbe interessarvi la simulazione della fisica di Bonelab, seguito dell'apprezzato Boneworks. Per chi cerca invece mondi più fiabeschi, le novità di Quest 2 includono RUINSMAGUS e Moss: Book II, già disponibile su PS VR 2.

In poche parole, Quest 2 sta proponendo sempre più novità videoludiche, per tutti i gusti. L'evento è stato solido e interessante, ma lo è stato abbastanza per voi? Diteci, quanto vi interessa acquistare un Quest 2, in questo momento?

Moss: Book II

