Nintendo Classic Mini: SNES guida la classifica delle retroconsole più vendute in UK

Nintendo Classic Mini: SNES è in testa alla classifica delle retroconsole più vendute di sempre in UK, stilata da GamesIndustry sulla base dei dati raccolti a partire dal 2005, che includono però anche le miniconsole come Steam Link e PlayStation TV.

Nintendo Classic Mini: SNES Nintendo Classic Mini: NES Sony PlayStation Classic SEGA Megadrive Mini Game & Watch: Super Mario Bros. SEGA Megadrive Flashback HD Namco 5 in 1 Stick TV Games System PlayStation TV Namco Ms Pac-Man Plug N Play Games Steam Link

Sappiamo che nel primo anno Nintendo ha venduto due milioni di Classic Mini: SNES, il che spiega come mai la piattaforma abbia conquistato senza troppi problemi questa top 10.

Certo, limitatamente al mercato inglese i numeri sono sostanzialmente più contenuti: si parla di un totale di circa 1,5 milioni fra retro e miniconsole vendute nel Regno Unito dal 2005 ad oggi, ma l'uscita di nuovi dispositivi sembra confermare un trend ormai consolidato.

In questo caso la classifica vede nelle prime quattro posizioni i sistemi più famosi: SNES e NES, quindi PlayStation e Mega Drive, tutti chiaramente in versione miniaturizzata. A seguire il Game & Watch di Super Mario Bros. (recensione).