Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: demo PlayStation e Xbox estesa, ecco quanto tempo avete

Square Enix ha annunciato di aver esteso la durata della demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco di ruolo d'azione d'ispirazione souls-like realizzato da Team Ninja. Tramite PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, potremo provare gratuitamente il gioco fino al 31 maggio 2022.

L'informazione è stata condivisa direttamente dal profilo Twitter dedicato a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Precisamente, è stato scritto: "Dovete ancora vivere il viaggio di Jack in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin? Vi portiamo buone notizie, futuri guerrieri: abbiamo esteso la demo fino a fine maggio. Provatela su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e portate con voi i progressi nel gioco completo".

Come indicato, la demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin permette di mantenere i salvataggi di gioco nella versione finale. Considerando che è possibile spendere varie ore sulla versione gratuita, si tratta di un vantaggio non da poco, che potrebbe spingere molti ad acquistare il gioco completo.

Nella nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin vi abbiamo spiegato che "Stranger of Paradise alterna elementi piuttosto buoni ad altri meno riusciti, offre un'esperienza originale per il pubblico di appassionati di Final Fantasy ma fallisce nel lasciare il segno al punto da far sperare in un seguito. Dall'unione tra la serie Square Enix e il team dietro Nioh ci si poteva aspettare indubbiamente di più, ma rimaniamo comunque alla porta, curiosi di scoprire se il publisher giapponese vorrà portare avanti questo tipo di esperimenti. Con la speranza che le risorse messe in gioco e il tempo dedicatogli possano portare alla luce prodotti capaci di conquistare in tutte le loro parti.".