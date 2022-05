Age of Empires III: DE si espande con italiani e maltesi in Knights of the Mediterranean

Age of Empires III: Definitive Edition sta per ottenere una nuova espansione con Knights of the Mediterranean, che introdurrà due nuove civiltà mediterranee tra quelle selezionabili nello strategico ad ambientazione storica: italiani e maltesi.

Knights of the Mediterranean ha la data di uscita fissata per il 26 maggio 2022, dunque manca poco all'uscita di questa interessante aggiunta al gioco, già disponibile in preorder. "Tenetevi pronti a controllare il Mediterraneo con due emozionanti civiltà: gli italiani e i maltesi, oltre a una nuova aggiunta di mappe e alcune modalità di gioco aggiuntive", si legge nel comunicato da parte di World's Edge.

All'interno di Knights of the Mediterranean troviamo dunque:

2 nuove civiltà: italiani e maltesi

30 nuove mappe random

9 civiltà minori

8 mappe storiche

Modalità di gioco Diplomazia

Modalità di gioco Tycoon

L'Italia entra dunque a far parte di Age of Empires III, in un periodo in cui questa si presenta ancora molto composita, costituita da un insieme di paesi differenti e spesso in guerra l'uno con l'altro. Tra le carte speciali della civiltà troviamo il Team Marco Polo, l'Arsenale Veneziano, l'abilità machiavellica e altro.

Malta si presenta come un forte in mezzo al Mediterraneo, concentrato nella difesa del proprio spazio contro numerose minacce. La nuova espansione è attesa dunque per il 26 maggio 2022.