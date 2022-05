iPhone con porta USB-C, Apple sta testando il modello, secondo Bloomberg

Apple potrebbe infine introdurre un iPhone con porta USB-C, nonostante la compagnia sia sempre sembrata fortemente contraria all'idea, ma secondo alcune fonti, come riportato da Bloomberg, la compagnia starebbe testando un modello dotato di tale caratteristica.

Si tratterebbe di un cambiamento importante, che andrebbe peraltro in direzione delle richieste della Comunità Europea, che già da tempo si è espressa a favore del "cavo unico" come standard condiviso tra tutti gli smartphone, che ricadrebbe proprio sull'USB-C.

Apple iPhone 13

Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple ha iniziato i test su prototipi di iPhone dotati di tale porta negli ultimi mesi, anche se ovviamente non si tratta proprio di una comunicazione ufficiale.

Secondo Gurman, l'introduzione di tale modello potrebbe avvenire nel 2023, considerando che i nuovi modelli previsti per quest'anno saranno comunque dotati di porta Lightning e non ci sarebbe il tempo materiale di modificare questa caratteristica, a questo punto. Si tratterebbe di un cambiamento di notevole entità, in grado di portare sia una maggiore comodità per gli utenti ma anche un periodo di transizione un po' difficoltoso per la gestione di accessori e anche per i produttori di questi, sebbene il passaggio a uno standard diffuso come l'USB-C sia decisamente indolore.

Secondo gli analisti, tale adozione potrebbe avvenire proprio per venire incontro alle richieste della Comunità Europea, ma ovviamente non c'è ancora nulla di confermato al riguardo.