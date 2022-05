The Witcher 3: una mod riattiva contenuti tagliati e caratteristiche segrete

The Witcher 3: Wild Hunt su PC ha ricevuto una mod piuttosto interessante, in quanto riattiva alcuni elementi del gioco tagliati, come contenuti e caratteristiche che sono presenti nel codice del gioco ma risultano disattivati nella versione standard per gli utenti.

La mod da parte di Tinnaib è visibile a questo indirizzo su NexusMods, e introduce in particolare alcune opzioni per la mini-mappa di The Witcher 3, utilizzate dagli sviluppatori ma poi disabilitate nella versione definitiva del gioco. Con l'applicazione di questa modifica, queste e altre opzioni tornano a disposizione di tutti coloro che installano la mod.

In particolare, si tratta del "Buffed Monster Tracker", ovvero un indicatore che mostra la posizione dei mostri che hanno subito un buff, secondo le informazioni disponibili agli sviluppatori. Inoltre vengono reintrodotte alcune opzioni per la mini-mappa e icone per varie creature come Noonwraith, Nightwraith, Wraith, Werewolf, Alghoul e Ice Giant, oltre all'aggiunta di quelle per Drowner, Rotfiend, Grave Hag, Water Hag, Hound of the Wild Hunt e Ice Troll.

Vengono inoltre reintrodotte le opzioni per vedere l'ora in stile 24 ore, l'indicatore del tempo meteorologico e la possibilità di attivare o disattivare il suddetto tracker. Il mese scorso, avevamo visto The Witcher 3 particolarmente bello e fotorealistico in un video con 100 mod applicate.