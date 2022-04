The Witcher 3 ancora più bello e fotorealistico in un video con 100 mod applicate

Un nuovo video di Digital Dreams mostra l'incredibile effetto di ben 100 mod grafiche applicate tutte insieme a The Witcher 3, modificando l'aspetto del gioco CD Projekt RED e rendendolo decisamente più bello e vicino al realismo.

Il video gameplay, che mostra alcune scene e panoramiche tratte direttamente da The Witcher 3 con il complesso di mod applicate, è stato registrato da un PC con Nvidia GeForce RTX 3090, dunque una configurazione decisamente spinta, in grado di reggere in maniera ottimale un grande quantitativo di aggiunte grafiche sulla base originale.

In un certo senso, potrebbe dare un'idea di come potrebbe apparire il gioco su Unreal Engine 5, visto che questo è ora il nuovo motore grafico su cui si baserà il prosieguo della serie, già annunciato da CD Projekt RED come una "nuova saga" in sviluppo. Nel frattempo, rimaniamo ancora in attesa di conoscere il nuovo periodo di uscita per le versioni PS5 e Xbox Series X|S che sono state nuovamente rimandate dagli sviluppatori, che nel frattempo hanno anche confermato che non sono state cancellate.

Per il momento, vediamo dunque come appare il gioco originale con le mod grafiche inserite da Digital Dreams, tra ReShade, Apex Realistic e una grande quantità di altre modifiche, che potete trovare elencate a questo indirizzo.