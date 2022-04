Half-Life 2: la mod con Krystal di Star Fox al posto di Alyx ottiene la voce originale

Half-Life 2 ha ospitato una quantità immane di mod nella sua lunga storia, ma questa che vede protagonista Krystal di Star Fox al posto di Alyx rappresenta un caso veramente particolare, visto che tale operazione ha recentemente ottenuto un aggiornamento con la voce originale del personaggio.

In qualche modo, il modder Gagnetar, autore della mod in questione, è riuscito a contattare e coinvolgere Estelle Ellis, doppiatrice originale di Krystal, per registrare i dialoghi relativi al suo personaggio all'interno del gioco Valve, secondo la mod.

Nel caso non fosse già abbastanza stupefacente il fatto di trovarsi di fronte a Krystal di Star Fox invece che a Alyx Vance nel mondo di Half-Life 2, ora abbiamo a che fare con un personaggio che parla nella sua voce originale, completando in questo modo un'integrazione tanto strana quanto accurata, a questo punto.

Per il momento, possiamo vedere il video con una demo di questa versione aggiornata della mod, nel quale la voce della Ellis, con il suo tipico accento britannico, risuona durante il gameplay e trova una collocazione particolarmente adatta in Half-Life 2. Tutto questo al di là del fatto che Krystal è una sorta di felino spaziale, cosa che rende la situazione decisamente più bizzarra del dovuto.

Estelle Ellis ha doppiato Krystal in Star Fox Adventures nel 2002, e evidentemente il suo coinvolgimento è stato un obiettivo a lungo cercato da parte di Gagnetar.