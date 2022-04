GOG: tanti sconti in corso con gli Indie Spring Sale, questo fine settimana

GOG propone una nuova e ricca mandata di sconti questo fine settimana con il lancio degli Indie Spring Sale, che offrono la possibilità di acquistare oltre 300 giochi con sconti che arrivano fino al 90%.

Gli sconti in questione vanno dal 14 al 18 aprile 2022, dunque avete tempo fino a lunedì per poterne approfittare: si tratta di centinaia di giochi, dunque ci vuole del tempo per sfogliare tutte le varie possibilità. Potete trovarli tutti partendo dalla pagina principale di GOG, che mette in evidenza varie offerte speciali per questi giorni.

Tra i giochi di maggior interesse, possiamo fare qui sotto alcuni esempi da tenere particolarmente d'occhio:

Darkest Dungeon - 3,49 euro

What Remains of Edith Finch - 5,99 euro

Inscryption - 13,99 euro

Return of the Obra Dinn - 11,79 euro

Death's Door - 11,99 euro

Inside - 5 euro

Art of Rally - 13,69 euro

Sable - 16,29 euro

Disco Elysium: The Final Cut - 13,99 euro

This War of Mine: Complete Edition - 4,29 euro

Le possibilità sono comunque tantissime e vi rimandiamo al sito ufficiale di GOG per poter dare un'occhiata all'ampio catalogo in sconto in questi giorni e fare le vostre valutazioni.