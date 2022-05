Elden Ring: Padre Gascoigne di Bloodborne diventa una build del gioco

Un giocatore ha trasformato Padre Gascoigne, uno dei boss più famosi di Bloodborne, in una build di Elden Ring, creando un intreccio tra titoli di FromSoftware davvero fuori di testa, ma nondimeno interessante.

Padre Gascoigne in Elden Ring

Le build esotiche non mancano in Elden Ring e si sono manifestate sin dagli esordi del gioco. Evidentemente molti giocatori sentono la necessità di arricchire l'esperienza con personaggi esterni, realizzati sfruttando i mezzi messi a disposizione dal gioco o delle mod.

Immaginate lo stupore del giocatore Orionthehooter quando ha incontrato il boss di Bloodborne in Elden Ring. Inevitabilmente ha finito per filmarlo e pubblicarlo online:

Per riferimento, e per farvi capire il lavoro fatto per replicare non solo l'aspetto, ma lo stile del personaggio, vediamo una registrazione del combattimento con Padre Gascoigne in Bloodborne (disponibile solo per console PlayStation),

Che dire? Elden Ring è ancora giocatissimo e immaginiamo che anche in futuro non mancheranno altre curiosità simili.