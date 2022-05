Black Panther 2: Wakanda Forever è ancora previsto in uscita nel 2022

Nonostante non ci siano state notizie al riguardo da qualche mese a questa parte, sembra che Black Panther 2: Wakanda Forever sia ancora previsto entro il 2022, in base a quanto riferito da Disney per i programmi del prossimo periodo.

Il CEO della compagnia, Bob Chapek, ha confermato nel corso di un meeting finanziario con gli azionisti che il film in questione si trova all'interno della lineup di produzioni che dovrebbero arrivare nel corso del 2022, nonostante una produzione apparentemente problematica vista la tragica scomparsa di Chadwick Boseman e l'infortunio occorso a Letitia Wright sul set nel 2021.

"Guardando avanti, i nostri studios continueranno a fornire contenuti di alta qualità con un'esaltante serie di film in arrivo su tutti i nostri canali di distribuzione", ha affermato Chapek agli azionisti.

Black Panther 2: Wakanda Forever, un'immagine promozionale

"Infatti, l'elenco di prodotti per quanto riguarda il resto dell'anno è incredibilmente forte con titoli come Obi-Wan Kenobi, Ms. Marvel, Lightyear, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever e l'atteso Avatar: The Way of Water".

Black Panther: Wakanda Forever ha iniziato la produzione nel 2021, circa un anno dopo la morte di Boseman. Kevin Feige di Marvel aveva riferito che il personaggio di Re T'Challa non avrebbe subito un recasse ma sarebbe semplicemente stato ritirato dagli sviluppi futuri del Marvel Cinematic Universe. Le riprese si sono concluse il 24 marzo 2022 ma non ci sono ancora molte informazioni per quanto riguarda storia e caratteristiche del film.