Pokémon: Pikachu diventa un caricatore wireless e sembra essere perfetto per il ruolo

Pikachu è un Pokémon di tipo elettrico, quindi quale ruolo migliore da assegnargli di quello di caricatore wireless? Se vi sembra impossibile, perché si tratta di un personaggio di fantasia, dovrete presto ricredervi.

L'utente Twitter giapponese Nendo Yoshirin ha infatti deciso di rendere migliore la sua esistenza, creando un Pikachu capace di caricare apparecchi elettronici. Più precisamente, ha messo un charging pad dentro una statua di Pikachu a dimensioni originali.

Da notare che, visto il successo dell'iniziativa, ha poi fatto lo stesso con altre statue dei Pokémon, come quella di Pichu, altro Pokémon di tipo elettrico.

Quindi, ora, quando deve ricaricare il telefono, lo fa teneramente abbracciare da Pikachu che si occupa di dargli amore ed energia.

Ma dove ha trovato una statua del genere? L'ha costruita da solo. "Nendo" in giapponese significa argilla. Quindi il nome Nendo Yoshirin non è un caso... La sostanza è che l'uomo si è scolpito le statue dei Pokémon da solo, dipingendole in modo perfetto, come mostrato sul suo canale YouTube.

Davvero un ottimo lavoro e finalmente un modo per rendere davvero utili i simpatici mostriciattoli di The Pokémon Company.