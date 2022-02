Lightyear: trailer ufficiale e data d'uscita del nuovo film animato Disney Pixar

Lightyear, il nuovo film animato di Pixar, si presenta con un trailer ufficiale esteso, che mostra qualcosa di più sulla storia, l'ambientazione e i personaggi di questa attesa produzione Disney, destinata a raccontare le origini del mito di Buzz Lightyear.

La data di uscita è fissata per il 17 giugno 2022, Lightyear racconta la storia delle origini di Lightyear, prima che questo diventasse un eroe conosciuto in tutto il mondo e protagonista di giocattoli vari, tra i quali il mitico Buzz di Toy Story. Come è possibile vedere dal trailer, si tratta di una storia ad ambientazione fantascientifica che sembra avere un notevole tasso d'azione, oltre all'immancabile umorismo e probabilmente anche alla sua quota di sentimenti come sempre ci possiamo aspettare nelle produzioni Pixar.

Lightyear racconta dunque la storia dell'uomo Lightyear, a cui sono ispirati i giocattoli del ranger spaziale Buzz Lightyear, mettendo in scena le sue avventure che hanno costruito il mito del personaggio spaziale in questione. Nel video vediamo anche diversi altri personaggi tra i quali il particolare gatto robot che sembra fare da vero e proprio sidekick per il protagonista all'interno delle numerose situazioni folli in cui questo viene a trovarsi, compreso anche lo scontro con la sua nemesi Zurg.

Alle prese con una missione d'esplorazione avanzata, Lightyear si trova catapultato in una serie di situazioni ad alto rischio tra alieni, robot giganti e altre minacce, spiegando in questo modo come sia diventato poi il modello per milioni di giocattoli per bambini. Ne avevamo già visto un primo trailer lo scorso ottobre.