Ghost of Tsushima Director's Cut festeggia Horizon Forbidden West con un costume a tema

Sucker Punch ha deciso di festeggiare il prossimo arrivo di Horizon Forbidden West con il lancio di un costume a tema all'interno di Ghost of Tushima Director's Cut, la nuova versione del suo celebre action ad ambientazione nipponica per PS5 e PS4.

Con il rilascio della patch 2.15, che tra le altre cose aggiusta alcuni elementi interni al gioco e aggiunge caratteristiche anche a Legends, arriva anche questo particolare outfit per il protagonista di Ghost of Tsushima che è un vero e proprio omaggio ad Aloy, per festeggiare il prossimo arrivo di Horizon Forbidden West sul mercato.

Per ottenere questo abito speciale, è necessario raggiungere una parte a nord dell'isola Iki e risolvere un puzzle all'interno del Tempio del Vento appena restaurato per poter ottenere questa veste, completa di una nuova bandana che con una sorta di diadema che ricorda quelli utilizzati da Aloy.

Ghost of Tsushima: Director's Cut, l'abito di Jin a tema Horizon Forbidden West

Potete vedere Jin con l'abito in questione nell'immagine riportata qui sopra: "Siamo così emozionati per Horizon Forbidden West da parte dei nostri amici Guerrilla! Mentre aspettiamo, oggi abbiamo pubblicato una nuova patch per Ghost of Tsushima Director's Cut che ripara il Tempio del Vendo sull'isola Iki, risolvete il puzzle per ottenere questa sorpresa ispirata ad Aloy", hanno scritto i Sucker Punch al riguardo.

Ovviamente, essendo la veste inserita in un'ambientazione dell'isola Iki, è accessibile solo a coloro che hanno Ghost of Tsushima: Director's Cut e non la versione standard originale per PS4. Secondo gli ultimi dati, il gioco Sucker Punch ha venduto 8 milioni di unità su PS5 e PS4.