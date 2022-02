OlliOlli World: il trailer di lancio annuncia la disponibilità del gioco

Lo sviluppatore Roll7 e l'editore Private Division hanno pubblicato il trailer di lancio di OlliOlli World, che ci ricorda la disponibilità del gioco per tutte le piattaforme: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.

Il filmato mostra diverse sequenze di gioco, decisamente spettacolari, che ben mostrano la cura con cui sono state riprodotte le meccaniche della disciplina dello skateboard. Ben evidente anche il piacevole stile grafico, nonché la simpatia generale dell'intera produzione. Insomma, se ancora non siete convinti dell'acquisto, guardatelo senza indugi.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di OlliOlli World, in cui abbiamo scritto:

OlliOlli World è un titolo pieno d'entusiasmo e amore per lo skateboard. È anche rifinito e dotato di meccaniche tali da rendere coinvolgenti le partite grazie alle loro dinamiche fluide e spettacolari, che non risultano mai banali. Il resto, ossia i vari biomi, le gare speciali, la personalizzazione e il lato narrativo, sono degli orpelli piacevoli, ma complessivamente superflui per quello che rimane un gioco perfetto soprattutto nella sua idea fondante. Esce in un mese difficile, ma può sicuramente dire la sua.