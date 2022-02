Minecraft Dungeons a 15 milioni di giocatori, parte l'evento Festival of Frost

Minecraft Dungeons continua a macinare numeri impressionanti, arrivando a 15 milioni di giocatori registrati nel gioco sulle varie piattaforme su cui è disponibile, e per l'occasione Mojang ha annunciato l'avvio dell'evento Festival of Frost, ovviamente ad ambientazione invernale.

A partire da oggi e fino al 22 febbraio, i giocatori possono partecipare a questo Festival of Frost, che consente di prendere parte a un enorme numero di sfide diverse tutte a tema infernale, tra ambientazioni glaciali e mob relativi. Alcune di queste si trovano nella Tower, la nuova Torre che fa da ambientazione ad alcune delle quest più impegnative che si possano intraprendere in Minecraft Dungeons, ora arricchita di ulteriori piani con scenari glaciali e nuove minacce da sventare.

Durante il Festival tornano inoltre alcuni eventi di Chills and Thrills all'interno delle sfide stagionali, consentendo anche a coloro che le avevano perse l'anno scorso di poterle provare in questa nuova occasione e ovviamente ottenere le ricompense collegate. Infine, ogni giocatore che si collegherà a Minecraft Dungeons dall'8 febbraio riceverà la ricompensa gratuita "Iceologer Cape", un mantello speciale diffuso per festeggiare i risultati raggiunti dal gioco e ringraziare tutta la folta community di giocatori.

Considerando che Minecraft Dungeons aveva raggiunto gli 11,5 milioni di giocatori a giugno 2021, avendo ora superato i 15 milioni significa che la base di utenti continua a crescere di mese in mese. Il supporto d'altra parte non manca, come dimostrato dal lancio delle avventure stagionali e della Torre avvenuto nell'autunno scorso.