Uncharted 4 e L'Eredità Perduta: la genesi raccontata da Naughty Dog

Grazie a questa chiacchierata ci siamo fatti raccontare la genesi di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'eredità perduta, due degli episodi più amati dell'intera saga. Mettetevi comodi, e allacciate le cinture: sta per partire il volo per Santa Monica, California, la città in cui si trova la sede di Naughty Dog .

Con l'uscita della Raccolta per PlayStation 5, Uncharted: L'Eredità dei ladri , abbiamo avuto modo di entrare in contatto con Naughty Dog per intervistare Kurt Margenau , lead designer di Uncharted 4, e Shaun Escayg , director di Uncharted: L'Eredità Perduta.

La genesi

Una scena familiare di Uncharted 4

Lo sviluppo di Uncharted 4 ebbe inizio nel 2011, subito dopo l'uscita del terzo capitolo su PlayStation 3. A quel punto Naughty Dog era divisa su due progetti. Un gruppo, guidato da Neil Druckmann e Bruce Straley (Strèli), stava lavorando già da diverso tempo a The Last of Us. Un altro si preparava invece alla prossima avventura di Nathan Drake.

A guidare il progetto nei primi mesi dello sviluppo fu Amy Hennig, la creative director e scrittrice dietro i precedenti capitoli della serie. Nel 2014 però Hennig lasciò Naughty Dog per motivi mai davvero chiariti. Nel libro, "Blood, Sweat and Pixels", il giornalista Jason Schreier ha scritto che "Secondo alcuni intervistati il team di Uncharted 4 non aveva abbastanza risorse, visto che tutta l'attenzione e il supporto di Naughty Dog erano indirizzati a The Last of Us e al suo DLC Left Behind. Secondo altri Amy Hannig non riusciva a prendere decisioni, e anche per questo il progetto non stava prendendo una buona forma". Sta di fatto che, dopo che la Hennig lasciò il team, la direzione di Uncharted 4 passò anche quella nelle mani di Neil Druckmann e Bruce Straley, che tuttavia chiesero totale libertà creativa.

Su richiesta dei due, alcuni attori vennero cambiati, intere parti del gioco furono completamente rivoluzionate e, cosa ancora più importante, Druckmann e Straley volevano che questa fosse l'ultima epica avventura con protagonista Nathan Drake. Lo stesso Nathan Drake che, non solo aveva guidato ogni episodio della serie fin dal primo capitolo, ma che era diventato anche un'icona, un simbolo per tutto l'universo PlayStation. Insomma, immaginate la responsabilità.

Nathan e Sam Drake

Shaun Escayg: "Sapevamo di dover rendere giustizia a Nathan. Volevamo una storia che lo mettesse davvero in una situazione di conflitto, e che esaltasse ciò che più amiamo di Uncharted, ovvero la passione per l'avventura. Nasceva così l'idea di questo Nathan Drake in pensione attirato in un epico viaggio da un fratello che credeva perduto... Sam."

Sam, il fratello di Nathan, sarebbe stato un personaggio fondamentale in Uncharted 4, perché per gli autori del gioco era lui l'unica persona al mondo che avrebbe potuto trascinare Drake in una nuova avventura. Inserendo Sam, gli sceneggiatori di Naughty Dog non solo avrebbero evitato il solito cliché della damigella in pericolo, ma potevano creare dubbi e dinamiche interessanti tra Nathan ed Elena.

Kurt Margenau: "Qual è l'unica cosa che può convincere Nate a rimettersi in gioco? L'unica cosa per cui si sentirebbe obbligato a partire? Volevamo che si trovasse a dover scegliere tra queste due persone, e volevamo che si ponesse la domanda "cos'è più importante nella mia vita?" "Chi è più importante nella mia famiglia?"

Shaun Escayg: "Volevamo mostrare come questo amato cacciatore di tesori avesse sacrificato tutto quello che ama per qualcosa di davvero speciale: la sua relazione con Elena, la sua casa, questa vita mondana ma tutto sommato sicura, piena di amore ma anche se con qualche piccolo conflitto. Quando è a casa e guarda il dipinto, la sua mente viaggia, e possiamo scorgere questa fiamma dentro di lui, una sensazione che deve in qualche modo fuoriuscire. È qualcosa che non può controllare".

Va precisato che il personaggio di Sam era presente anche nella primissima versione di Uncharted 4, quella diretta da Amy Hennig, con la differenza che in quella versione Sam sarebbe stato anche il principale antagonista del gioco. Così come avevano fatto con The Last of Us, Druckmann e Straley vollero esplorare ancora di più le relazioni e le dinamiche tra i personaggi: più di quanto sia stato fatto negli episodi precedenti.

Uno scenario di Uncharted 4

Decisa quale sarebbe stata la direzione del progetto, il team si rimboccò le maniche per la prima vera presentazione di Uncharted 4. Il nuovo capitolo era stato annunciato verso la fine del 2013 con un breve trailer in cui si scorgeva soltanto una mappa. Del gioco vero e proprio però non si vedeva nulla, e i fan erano curiosi di scoprire come sarebbe stata la prima opera originale di Naughty Dog sulla nuova PlayStation 4.

Kurt Margenau: "Ricordo che era la prima volta che sviluppavamo qualcosa su PlayStation 4. La prima volta che abbiamo dovuto mettere davvero le mani sull'hardware, in cui abbiamo dovuto montare un trailer e capire come renderizzare e creare modelli per questa console next-gen.

Prima di Uncharted 4, Naughty Dog aveva preso confidenza con la console di nuova generazione lavorando alla remastered di The Last of Us. Ma The Last of Us era pur sempre un gioco nato su PlayStation 3. All'E3 del 2014, Naughty Dog diede finalmente un assaggio di come sarebbe apparsa la nuova avventura di Nathan Drake, e rivelò ufficialmente il titolo completo: Uncharted 4: La fine di un Ladro.

La relazione tra Nathan e Helena è al centro di Uncharted 4

Shaun Escayg: "Ricordo tutto il lavoro e la fatica dietro quel trailer. Il momento in cui Nathan si sveglia, l'acqua attorno e tutti quei dettagli: volevamo comunicare la sensazione che stavolta Nate forse non se la sarebbe cavata. E ovviamente la cosa era suggerita anche dal titolo, che creò enorme scalpore portando i fan a chiedersi cosa sarebbe successo".

Kurt Margenau: "Il titolo era volutamente ingannevole, e si sposava bene coi temi del gioco, con l'immagine dei pirati, ma poi c'era anche il doppio significato: Henry Avery era un ladro, ma lo era anche Nathan. Quindi volevamo che le persone pensassero "quale sarà la fine di questo personaggio?. Ricorderò sempre l'E3 2015, quello in cui abbiamo mostrato il grande inseguimento di Uncharted 4, con Bruce che lo giocava live. Aver lavorato a tutta quella presentazione e vedere il risultato lì di persona è stato uno dei momenti più alti".