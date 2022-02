The Sandbox e Ubisoft insieme per portare i Rabbids nel metaverso come NFT

Ubisoft e The Sandbox hanno annunciato una collaborazione per portare le proprietà dell'editore francese nel metaverso, naturalmente sotto forma di NFT. Si comincia dai Rabbids, ma il progetto sembra avere un respiro molto più ampio, visto che si accenna all'arrivo di altre proprietà intellettuali della compagnia degli Assassin's Creed.

Stando all'annuncio, Ubisoft sbarcherà in The Sandbox con una sua tenuta, in cui proporrà delle esperienze interattive. Inoltre, i personaggi e gli oggetti della compagnia, saranno disponibili in grafica voxel per essere incorporati nelle opere degli utenti, tramite i tool VoxEdit e Game Maker di The Sandbox.

I lavori per avere le versioni voxel dei Rabbids sono già a buon punto, come mostrato nel video sottostante.

Ubisoft è soltanto uno dei molti partner di The Sandbox, che comprendono franchise e nomi celebri come The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Warner Music Group, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO, e CryptoKitties.

L'interesse di Ubisoft per i metaversi e gli NFT è sempre più alto. Questa iniziativa arriva pochi mesi dopo l'annuncio della piattaforma Quartz, piattaforma dedicata agli NFT dei suoi giochi. A poco sono servite le proteste dei giocatori e le critiche interne, quindi, perché la compagnia francese continua per la sua strada.