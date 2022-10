Chivalry 2: l'arrivo su Game Pass gli ha fatto guadagnare più di 500.000 giocatori

Gli sviluppatori di Chivalry 2 devono essere davvero soddisfatti dell'impatto che la pubblicazione su Game Pass ha avuto sul gioco, visto che hanno annunciato ufficialmente di aver visto crescere il numero di giocatori di 500.000 unità dall'arrivo sul servizio di Microsoft.

Considerando che Chivalry 2 è sul Game Pass da pochissimi giorni, il dato fa riflettere. Trattandosi di un gioco multiplayer, la crescita del numero di giocatori è un fattore fondamentale per parlare di successo o meno. Naturalmente il team di sviluppo ha voluto ringraziare tutti i nuovi arrivati, che ora affollano i server di gioco.

Nei commenti alla notizia su Twitter, c'è stato spazio anche per una precisazione relativa ai contenuti delle edizioni console, con gli sviluppatori che hanno spiegato di essere al lavoro per portare tutti quelli della King's Edition su Xbox e PlayStation quanto prima. Purtroppo non hanno fornito date, quindi c'è da attendere un altro po'.