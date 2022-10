Steam svela la classifica delle demo più scaricate del Next Fest, vince Undecember

Steam ha svelato la classifica delle venti demo più scaricate in occasione dello Steam Next Fest ancora in corso. Primo in classifica troviamo il gioco di ruolo d'azione Undecember, seguito dallo strategico Manor Lords e da un altro gioco di ruolo d'azione stile roguelike, Soulstone Survivors. Leggiamo la classifica completa:

Stando ai dati forniti da Valve, in totale queste venti demo hanno avuto più di due milioni di sessioni di gioco.

Nel frattempo vi ricordiamo che lo Steam Next Fest prosegue e ci sono tantissime demo da provare, anche fuori da questa classifica. Andate a scoprirle partendo dalla pagina principale della manifestazione.