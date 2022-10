Overwatch 2: la Stagione 2 introdurrà un nuovo tank, sarà "una vecchia conoscenza"

Il roster di eroi giocabili di Overwatch 2 verrà ampliato costantemente nel corso dei mesi. Il prossimo personaggio arriverà in concomitanza con la Stagione 2, ma nel frattempo il game director Aaron Keller ha stuzzicato la curiosità dei fan, svelando i primi dettagli.

In una diretta dedicata alla Overwatch League, Keller ha svelato che il prossimo eroe di Overwatch 2 sarà un tank e che sarà "una vecchia conoscenza" per i fan di lunga data per i fan di lunga data che seguono con attenzione le storie dei personaggi e la lore dell'universo dello sparatutto. "Nella Stagione 2 ci sarà il debutto di un nuovo eroe", ha detto Keller al minuto 1:46:20 del video sottostante. "È un tank e qualcuno che i giocatori hanno già visto in passato".

L'eroe in questione inoltre sarà legato a una nuova mappa che verrà pubblicata sempre durante la Stagione 2 di Overwatch 2 e nel farlo ha usato il pronome personale "he" ("lui") suggerendo quindi che sarà un personaggio maschile.

Di chi si tratta? Difficile dirlo, dato che l'universo di Overwatch è davvero enorme e tra personaggi apparsi nei fumetti e menzionati in linee di dialogo c'è davvero l'imbarazzo della scelta, ma tra i possibili candidati i fan hanno individuato Mauga, un massiccio soldato della Talon ed ex-amico di Baptiste. Vedremo.

Nel frattempo, poche ore fa Blizzard ha pubblicato il corto animato di Kiriko.