Overwatch 2: ecco il corto animato con protagonista Kiriko, la custode di Kanezaka

Blizzard ha pubblicato un nuovo corto animato di Overwatch 2 con protagonista Kiriko, la custode del santuario Kanezaka e uno dei nuovi eroi introdotti nello sparatutto di Blizzard assieme alla Regina dei Junker e Sojourn.

Il filmato, caratterizzato dall'elevatissima qualità dei corti animati di Overwatch, introduce ai giocatori il personaggio di Kiriko e i due lati della sua personalità: una ragazza di buon cuore e al tempo stesso una protettrice micidiale in grado di usare kunai e poteri mistici per mettere fuori gioco i suoi nemici.

In Overwatch 2 Kiriko ricopre il ruolo di Supporto. È in grado di lanciare kunai per danneggiare i nemici e Ofuda per curare gli alleati. Inoltre è in grado di teletrasportarsi nella posizione di un alleato e lanciare Suzu, dei portafortuna protettivi che rendono i compagni temporaneamente invulnerabili e li purifica dai malus. La sua Ultimate è "Scatto Kitsune", con cui evoca lo spirito di una volta che scatta in avanti, accelerando la velocità di movimento, di attacco e i tempi di recupero degli alleati lungo la sua traiettoria, rendendoli quasi inarrestabili.

I server di Overwatch 2 hanno aperto i battenti lo scorso 4 ottobre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, tra alti e bassi dovuti a problemi di rete e attacchi DDoS, a cui gli sviluppatori stanno lavorando duramente per risolverli.