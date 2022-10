Amouranth ha svelato di valere una fortuna, a un hater che l'aveva invitata ad andare a lavorare

Amouranth vale letteralmente una fortuna. 100 milioni di dollari. A svelarlo è stata ella stessa, rispondendo a uno dei suoi hater su Twitter che l'aveva invitata a cercarsi un lavoro. Insomma, la nostra ha avuto la risposta pronta come al solito e ha fatto capire per l'ennesima volta di non essere attaccabile dal punto di vista dei soldi.

Amouranth: "Se semplicemente mettessi i miei soldi nell'indice S&P (diciamo il $VOO, considerando lo storico dei rendimenti medi), quando avrò 40 anni varrò 100 milioni di dollari. Tieniti il tuo lavoro vero, ti calza molto meglio." Più precisamente l', che ora pare aver cancellato il suo messaggio, aveva rimarcato il fatto che un giorno il suo aspetto non l'aiuterà più e che a quarant'anni non sarà più in grado di usare i suoi seni per fare soldi. Evidentemente non ne avrà bisogno.

Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa è la streamer Twitch più famosa e seguita al mondo. Nota per i suoi contenuti a sfondo erotico, vanta milioni di seguaci e spettatori, con milioni di dollari incassati su OnlyFans. Con il tempo la nostra ha costruito un vero e proprio impero economico personale, che comprende pompe di benzina e una fabbrica di palle di plastica.

In fondo è classico caso di persona benedetta da tutti quelli che la odiano e disprezzano pubblicamente, che non si rendono conto di aver fatto la sua fortuna.