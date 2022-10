Ubisoft apre il Global Creative Office, vuole dare maggiore libertà creatività ai suoi studi

Ubisoft ha annunciato la creazione del Global Creative Office, con l'obiettivo di dare maggiore autonomia e libertà creativa ai suoi team di sviluppo, assicurando allo stesso tempo la produzione di titoli di elevata qualità.

"L'obiettivo è quello di potenziare la creatività e assicurare la massima qualità nella creazione e pubblicazione dei giochi Ubisoft", recita il comunicato stampa dell'azienda francese, che vuole allontanarsi da un organizzazione centralizzata "per supportare in modo migliore i segmenti chiavi del portafoglio strategico".

"In base alla visione del gruppo, ogni polo sfrutterà la propria esperienza per approfondire le specificità del suo pubblico, del game design e della tecnologia".

Ubisoft

Dallo stesso comunicato stampa, apprendiamo inoltre che il chief creative officer Igor Manceau, che ha avuto un ruolo chiave nel creare il Global Creative Office di Ubisoft, lascerà la compagnia entro la fine di novembre per motivi personali. Nel frattempo continuerà a lavorare nell'integrazione dei nuovi uffici assieme a Marie-Sophie de Waubert, che temporaneamente ricoprirà il ruolo di Manceau nel prossimo futuro.

"In un'industria in continua evoluzione, è essenziale che continuiamo ad adattarci.", ha detto Yves Guillemot, CEO di Ubisoft. "Sono grato per il contributo di Igor nel rifinire l'approccio creativo di Ubisoft e per il suo impegno nel portare idee fresche che migliorano il modo in cui creiamo."