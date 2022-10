Super Mario Bros.: una sequenza del trailer del film ricreata in Super Mario 64

Dopo il trailer del film di Super Mario Bros., la fanbase del personaggio è entrata in fermento. Una delle tante manifestazioni di approvazione di quanto visto, è il lavoro fatto dallo YouTuber Coda per riprodurre alcune delle sequenze del trailer dentro Super Mario 64. Nel caso specifico, che trovate in testa alla notizia, parliamo del dialogo tra Bowser e il re dei pinguini.

Del resto l'inclusione dei pinguini aveva fatto subito pensare al classico per Nintendo 64, quindi l'associazione è stata davvero naturale. Certo, Coda si è preso qualche libertà con le animazioni e la regia, ma la scena è rimasta sostanzialmente la stessa e risulta anche molto simpatica, nonostante i dettagli siano naturalmente molto inferiori.

Dopo il successo del video, Coda ha promesso che ne realizzerà altri ispirati al trailer e al film. Staremo a vedere cosa produrrà. Intanto possiamo andare a riguardare anche il trailer del film di Super Mario Bros., realizzato da Illumintation (lo stesso studio dei franchise Cattivissimo Me e Minions).