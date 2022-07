Amouranth: svelati i mostruosi ricavi fatti finora su OnlyFans

La stella di Twitch Kaitlyn Amouranth Siragusa, famosa per essere la streamer più vista al mondo, ha svelato i mostruosi ricavi che ha fatto finora su OnlyFans: 33.760.272,48 dollari. Al netto delle tasse ha incassato 27.006.617,98 dollari.

La tabella pubblicata nel Tweet con l'annuncio mostra che la nostra ha incassato circa 1,5 milioni di dollari al mese negli ultimi cinque mesi (il dato di luglio 2022 è ovviamente provvisorio, visto che il mese non è ancora finito).

Amouranth ha quindi voluto ringraziare il suo team per averla aiutata a raggiungere un simile risultato, che mostra in modo plastico quanta richiesta ci sia di certi contenuti. In fondo ovunque c'è una domanda, è naturale che ci sia anche un'offerta.

Spesso ci si scaglia ipocritamente contro chi offre, perché è più in vista e farlo non dà grossi problemi di autoanalisi, invece di prendere atto che il tutto nasce soprattutto da chi chiede, perché finisce naturalmente per generare un mercato.