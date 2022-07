Offerte eBay: The Callisto Protocol per PlayStation 5 preordinabile in forte sconto

Le offerte eBay di oggi ci mostrano un The Callisto Protocol, gioco del creatore di Dead Space, in forte sconto per PlayStation 5. Il titolo è previsto per uscire il 2 dicembre 2022, e segna il ritorno di questo genere sci-fi horror che da tempo non si vede su PC e Console. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

The Callisto Protocol è preordinabile, solo per PlayStation 5, al prezzo di 47€ al posto di 60,98€, uno sconto circa del 30%. L'acquisto verrà fatto dal venditore paglini.sas, che mantiene un feedback positivo del 100% con molte vendite nel suo storico. Presente inoltre un'offerta aggiuntiva per chi acquista più copie, visto che aumentando il numero di pezzo acquistati diminuisce il prezzo del singolo.

The Callisto Protocol arriverà il 2 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, e racconterà le vicende di Jacob Lee, prigioniero detenuto a Black Iron, alle prese con un'invasione aliena.

The Callisto Protocol PlayStation 5

