Chivalry 2, un nuovo trailer celebra il debutto su Xbox Game Pass

Chivalry 2 è disponibile a partire da oggi su Xbox Game Pass per i possessori di Xbox Series X|S e Xbox One, come conferma il trailer celebrativo realizzato per l'occasione da Torn Banner Studios.

Capace di totalizzare al lancio vendite per oltre un milione di copie, Chivalry 2 ci catapulta nel mezzo di spettacolari e frenetici assedi medievali, al comando delle truppe che assaltano o che difendono la fortezza di turno.

"Chivalry 2 è un simulatore di battaglie medievali che fa decisamente bene il proprio lavoro, catapultandoci sul campo insieme a sessantatré altri giocatori per dar vita a scontri su larga scala che si rivelano fin da subito caotici, spettacolari e parecchio coinvolgenti", abbiamo scritto nella recensione di Chivalry 2.

"Merito della visuale in prima persona e di tutta una serie di accorgimenti tecnici, ma anche di un sistema di combattimento sorprendentemente profondo, sebbene tutte le sue sfaccettature finiscano inevitabilmente per perdersi nella foga di un assedio o di un sanguinoso deathmatch a squadre in cui è sempre la superiorità numerica a dettare legge. Come nella realtà."