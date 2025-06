Il remake di Persona 4 esiste, ecco quando potrebbe essere annunciato

Il remake di Persona 4 è attualmente uno dei segreti peggio tenuti dell'industria. Nelle scorse ore è arrivata un'altra conferma della sua esistenza, ossia una voce di corridoio che lo vuole presentato all'Xbox Showcase dell'8 giugno. A riportarla è stata la testata MP1st, che dà la cosa per certa. Una fonte definita "ben informata" avrebbe confermato a MP1st che il remake di Persona 4 verrà svelato durante l'Xbox Games Showcase dell'8 giugno. Il gioco è previsto in uscita su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Per adesso non ci sono conferme di un'eventuale versione per Nintendo Switch 2 (che non è da escludere).