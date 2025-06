Il torneo Red Bull Tetris torna, vi invita a diventare campioni d'Italia e rappresentarla a Dubai

In tale luogo, ci sarà un'ultima partita speciale che sarà condotta in cielo , nel deserto, con oltre 2.000 droni che daranno vita a una partita dal vivo proiettata all'interno della famosa Cornice di Dubai

Come fare per competere nel torneo Red Bull Tetris

Se anche voi desiderate prendere parte a questo torneo, dovete mettervi prima alla prova tramite i vostri dispositivi mobile. Gli utenti italiani devono accedere tramite il sito ufficiale di Redbull a questo indirizzo e salire nella classifica nazione.

Se sarete in grado di superare questa prima fase di selezione, dovrete poi sfidarvi in scontri dal vivo su PC nel formato 1 vs 1 in una Finale Nazionale che avrà luogo in autunno: il vincitore finale sarà il rappresentante dello Stival a Dubai e potrà affrontare l'ultima sezione del torneo Red Bull Tetris.

L'amore per Tetris durante da oltre 40 anni e con le sue 520 milioni di copie vendute è innegabilmente noto in tutto il mondo: non stupisce quindi che questo torneo avrà luogo in 55 nazioni differenti che si raduneranno negli Emirati Arabi Uniti a dicembre.

Un momento del torneo del 2024 del Red Bull Tetris

La versione del Red Bull Tetris è però unica perché introduce power-up speciali, il Golden Tetrimino e round rapidi a tempo: potete aspettarvi inversioni di gravità, potenziamenti alla velocità e anche altre novità che mirano a rendere ogni partita diversa.

In occasione dell'annuncio del Red Bull Tetris, Maya Rogers, Presidente e CEO di The Tetris Company, ha dichiarato: "Tetris unisce le persone da oltre 40 anni, creando legami tra generazioni grazie al suo gameplay senza tempo. La collaborazione con Red Bull per dare vita a una competizione globale rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per noi - un modo per celebrare l'energia, la creatività e la comunità che entrambi i nostri brand ispirano. In Tetris, ci impegniamo per far evolvere il modo in cui le persone vivono il gioco, e questo torneo rappresenta un ulteriore passo significativo per continuare a condividere la gioia di Tetris con il mondo."