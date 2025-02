Il nuovo aggiornamento di Tetris Forever migliora Time Warp e aggiunge due giochi

Digital Eclipse ha pubblicato un maxi aggiornamento di Tetris Forever, documentario in forma videoludica dedicato al classico dei classici di Aleksej Leonidovič Pažitnov. In particolare, è stato migliorato Time Warp, il Tetris sviluppato appositamente per la raccolta, e sono stati aggiunti due giochi, usciti originariamente su MS-DOS. Insomma, il supporto per questo bel progetto continua alla grande.