Square Enix presenterà qualcosa al Summer Game Fest 2025, ma non sarà Kingdom Hearts 4

NatetheHate gode di ottima fama, quindi possiamo considerarlo una fonte attendibile. Purtroppo non ha svelato nulla di cosa potrebbe essere mostrato, escludendo soltanto che possa trattarsi di Kingdom Hearts 4 , una delle prime ipotesi fatta dai suoi seguaci.

In realtà le ipotesi in campo per il possibile annuncio sono diverse. Ad esempio sappiamo che da mesi è stato aperto un sito dedicato a festeggiare il 25° anniversario di Final Fantasy IX. Che ne venga annunciato il remake? O, quantomeno, un'edizione rimasterizzata di lusso.

Visto il lancio di Nintendo Switch 2, l'annuncio di Square Enix potrebbe essere relativo a una qualche conversione, come quella di Final Fantasy VII Remake, già vociferato per la nuova console.

Chiaramente potrebbe trattarsi di qualcosa di completamente diverso, considerando anche la grande quantità di proprietà intellettuali nelle mani di Square Enix. Ad esempio potrebbe essere mostrato il seguito di NieR: Automata, oppure potrebbe essere recuperato uno dei tanti titoli classici della compagnia.

Le ipotesi in campo sono davvero tantissime e le verificheremo tutte questa sera, quando assisteremo al Summer Game Fest 2025, che inizierà alle ore 23:00 e che seguiremo in diretta, commentando tutti gli annunci. A voi cosa piacerebbe che venisse annunciato?