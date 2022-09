Mario + Rabbids: Sparks of Hope: ecco il trailer della storia

Ubisoft ha pubblicato il trailer della storia di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il secondo capitolo della serie di strategici allegri per Nintendo Switch, sviluppato da Ubisoft Milano.

Come intuibile, il video introduce alla trama e allo scenario di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, presentando protagonisti e antagonisti attraverso molte sequenze di gameplay.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Per il resto vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022, come già detto in esclusiva su Nintendo Switch.

Unisciti a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e ai loro amici in un'avventura galattica per sconfiggere un'entità malvagia e salvare i tuoi alleati, gli Spark. Esplora pianeti viaggiando nella galassia mentre sveli misteriosi segreti e completi avvincenti missioni!

Forma il team migliore scegliendo tre eroi tra un eclettico gruppo di nove.

Sconfiggi tutti i nuovi boss e gli altri nemici sparsi per la galassia.

Salva i prodigiosi Spark dispersi nella galassia che ti forniranno specifici poteri e ti aiuteranno nei combattimenti.

Scatena tutte le abilità del tuo eroe ma usa bene la strategia mentre ti scagli contro i nemici, salti sui tuoi compagni di squadra e ti ripari dietro le coperture.