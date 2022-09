Stadia: due mesi fa la compagnia aveva giurato che non avrebbe chiuso

"Stadia non sta per essere chiusa. Sii certo che siamo sempre al lavoro per portare molti grandi giochi sulla piattaforma e su Stadia Pro. Facci sapere se hai altre domande".

Era il 29 luglio 2022, esattamente due mesi fa, quando l'account ufficiale della piattaforma di cloud gaming di Google cercò di rassicurare la comunità con questo messaggio. Diciamo che è invecchiato decisamente male, alla luce di quanto è stato annunciato stasera, ossia che Stadia chiuderà i battenti a gennaio 2023.

Stadia promise che non avrebbe chiuso

Come sempre, fidarsi delle dichiarazioni ufficiali di una multinazionale può portare ad avere brutte sorprese. In questo caso bisognerebbe però capire se chi ha scritto quel tweet sapesse effettivamente del futuro di Stadia, oppure se ne fosse completamente all'oscuro. Insomma, sarebbe bello sapere se era in buona o in cattiva fede. Certo, apprendere del fallimento appena due mesi dopo queste rassicurazioni, non deve essere stato piacevole per chi apprezzava Stadia e i suoi servizi.

Purtroppo l'insuccesso è stato palese, nonostante a livello tecnologico il cloud di Google non sembra avere ancora rivali. Peccato per la gestione dissennata dal tutto che ha tenuto lontani molti potenziali clienti.