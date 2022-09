Vampire Survivors: data d'uscita della versione 1.0 annunciata

Lo studio di sviluppo Poncle ha annunciato la data d'uscita della versione 1.0 di Vampire Survivors: il 20 ottobre 2022. Con il previsto maxi aggiornamento i contenuti principali del gioco saranno finalmente completi.

Considerando che la tabella di marcia originale è stata completata con la versione 0.11.3, tutti i contenuti aggiunti con la nuova patch saranno degli extra a sorpresa, che Poncle spera piacciano agli utenti.

Leggiamo altri dettagli sulle novità:

"Quel che posso rivelare è che ci saranno delle piccole modifiche al bilanciamento degli oggetti per renderli più utili, mentre solo Acqua sacra e La borra subiranno un leggero depotenziamento in quanto tendono a surclassare quasi tutto il resto con minimi sforzi.

Ci saranno diversi nuovi traguardi e nuove condizioni di conseguimento per alcuni di quelli già esistenti (se sono stati già raggiunti, non sarà necessario sbloccarli nuovamente).

Queste modifiche sono state necessarie perché, durante l'accesso anticipato, l'episodio Moongolow/Cappella è stato ripartito su diverse patch, interrompendo così la normale progressione dei livelli. Come per gli altri traguardi, anche questi verranno rivisti e ottimizzati.

Tutto ciò ovviamente non influirà sui dati salvati. Nei mesi scorsi abbiamo dovuto affrontare numerosi cicli di test per verificare il corretto funzionamento su PC, Mac e Steam Deck. Nel caso qualcosa vada storto, niente paura: è presente un sistema di recupero dati nel menu Opzioni!

Il gioco continuerà a girare su Electron, quindi non ci sarà nulla di particolarmente rilevante al di là dei nuovi contenuti (di seguito trovate maggiori informazioni al riguardo e relative al nuovo motore)."

Specificato anche che con la versione 1.0 saranno aggiunte delle nuove lingue e che le patch personalizzate per le lingue non saranno più compatibili. Le lingue supportate saranno: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, polacco, portoghese, turco, russo, cinese semplificato, coreano e giapponese.

Buone notizie anche per quanto riguarda il passaggio al nuovo motore grafico, di cui sono stati forniti alcuni dettagli:

"Il passaggio a un nuovo motore è già in corso e contiamo di completarlo entro la fine dell'anno. Siamo alla fase finale dell'ottimizzazione e del perfezionamento (e aggiungeremo ulteriori contenuti che ancora non sono presenti nella versione attuale). I dati di salvataggio saranno mantenuti anche dopo l'aggiornamento.

L'obiettivo del nuovo motore è mantenere lo stesso identico gioco, ma con migliori prestazioni e compatibilità su più dispositivi. Come per la maggior parte delle novità di VS, anche questa transizione sarà facoltativa. Pertanto, non sarà necessario passare alla nuova versione se quella attuale su Electron ti soddisfa.

Principali miglioramenti apportati dal nuovo motore:

- Funzionamento sui dispositivi che presentavano l'errore "webGL non supportato", che mostravano la schermata bianca di arresto critico o la schermata nera con faccina triste e sui dispositivi con il gioco installato su percorsi non standard.

- Risoluzione dei problemi di input o di arresto del gioco in caso più controller siano collegati.

- Riconfigurazione degli input.

- Risoluzione dei conflitti di salvataggio su Cloud causati da file non necessari.

- Utilizzo di più core della CPU :) Facciamo volare quegli FPS!

- Supporto nativo per Linux

Cosa non sarà risolto con il nuovo motore in quanto caratteristica intenzionale:

- Passaggio attraverso i muri